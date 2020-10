"ils ont découvert que j’ai fait des films pornos": un candidat de Love Island exclu pour avoir caché son passé

Un candidat de la deuxième saison de "Love Island USA" a été évincé du programme pour avoir caché ses anciennes activités dans le X.

Les téléspectateurs américains ont découvert Noah Purvis le 17 septembre dans Love Island, sur CBS : 24 ans, aide-soignant, beau et musclé. "Je me considère comme un gentleman, mes parents m’ont appris à arrêter de parler et à commencer à écouter", s'est-il présenté. Mais derrière son apparence de gendre idéal, le jeune homme cachait un passé sulfureux.



Pour ne pas être écarté lors du casting, Noah Purvis a omis de signaler qu'il s'était illustré dans l'industrie des films pour adultes. Rentré tardivement dans l'aventure de sa lors 26e journée, le candidat a été discrètement exclu 24 heures plus tard. La maison de production a fini par expliquer que le jeune homme leur avait "fourni de fausses informations lors de son inscription au casting de "Love Island'".



"J’ai bien participé à ces photos et vidéos mais, dans mon esprit, c’était oublié. Je pensais que ces choses de mon passé ne referaient pas surface", a-t-il confié sur le site TMZ. "J’ai fait tout cela pendant une période où j’avais besoin d’argent, en pendant que ça me permettrait d’être repéré par des producteurs."