"Improbable et surprenant": l’accident qui a failli coûter ses vacances à Iris Mittenaere

La dolce vita! C’est clairement le train de vie que l’ancienne miss France et ex miss Univers mène avec son bien-aimé Diego El Glaoui. Sur Instagram, les internautes peuvent d’ailleurs suivre leurs aventures et leurs vacances paradisiaques, où la nature se mêle au romantisme dans une parfaite harmonie… Malgré les aléas!







Ce jeudi 28 juillet, alors qu’ils naviguaient dans les eaux grecques, entre les îles de Santorin et Ios, un accident est venu interrompre la paisibilité du couple. Alors qu’ils se trouvaient dans "l’obscurité totale car aucune lune", Diego El Glaoui a aperçu "au dernier instant dans sa vision périphérique un énorme truc blanc qui leur fonçait dessus". Le "truc blanc" approchant, le businessman a compris qu’il s’agissait d’un "ENORME GOELAND qui volait dans le noir total" à environ 45 km/h. L’oiseau "a manqué d’heurter Iris de plein fouet", écrit son compagnon en story. "Improbable et surprenant", s’étonne-t-il encore après coup.





Iris Mittenaere a elle-même tenu à rassurer le public: "Tout va parfaitement bien, il m’a juste effleuré le bras". Ouf, plus de peur que de mal!