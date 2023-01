"Insultée", "rabaissée", comparée à une "poupée", Nabilla revient sur la violence de certaines critiques

Nabilla est depuis quelque temps passée sous d’autres projecteurs que ceux de la téléréalité. Devenue femme d’affaire et égérie de la mode, la trentenaire possède un regard lucide sur l’image qu’elle a pu renvoyer et a pris du recul sur son propre passé.

"C'est assez choquant"

Interrogée dans l’émission C à vous le 4 janvier sur ses détracteurs de l’époque (en 2013) qui la comparait volontiers à une "poupée" ou une actrice X, Nabilla a apporté une réponse empreinte de sagesse. "Je trouve qu’à l’époque, c’était assez violent étant donné que j’avais 19 ans. Je n’avais peut-être pas la mode dans la peau, je me cherchais un petit peu mais le faire devant tout le monde. Et surtout, se faire insulter par des hommes, je trouve que c’est encore plus violent…" Heureusement, selon elle, ce genre de virulentes critiques "parce qu’on est sexy, on met des décolletés, on met des hauts talons" ne pourraient plus arriver aujourd’hui. "L’époque a évolué mais ce sont des choses assez graves… (...) C'est assez choquant."

Nabilla remercie même aujourd’hui ces violences qui, en la "rabaissant", l’ont forgée et lui ont "donné la rage" pour prouver que qu’elle n’est pas "écervelée". "Grâce à eux, j’ai un très belle vie aujourd’hui". Maman de deux enfants, mariée, créatrice de cosmétique, on peut dire que la critique aura été constructive.