"J'ai assez vite regretté": ce tatouage mal placé que Matt Pokora a dû faire retirer

Invité par Nathalie Levy dans l'émission En aparté sur Canal+, Matt Pokora a évoqué son look. Il a d'abord parlé de ses cheveux, et puis de ses tatouages.

Si vous êtes fan du chanteur, ou tout simplement un bon observateur, vous avez sans doute remarqué que certains de ses tatouages avaient disparu : ceux qu'il arborait dans le cou.

Le mari de Christina Milian a expliqué pourquoi il avait décidé de revenir en arrière avec ces ornements de peau.

"J'en avais dans le cou que j'ai enlevé au laser. Il y a une petite fleur mais j'avais des roses, des flammes qui montaient. J'en ai enlevé, ça fait très très mal, c'est très douloureux", a expliqué le chanteur.

Interrogé sur les raisons de cette décision, il a expliqué avoir à un moment regretté les tatouages trop visibles.

"Je me retrouve à le dire maintenant aux jeunes qui veulent se faire tatouer : 'réfléchis-bien, prends le temps, va sur des parties qui ne sont pas trop gênantes", a déclaré M. Pokora.

Il a poursuivi en expliquant s'être fait tatoué très jeune : "Moi j'ai voulu très vite être très tatoué et en fait, j'ai fait un peu tout et n'importe quoi. J'ai assez vite regretté. Je me sentais un peu prisonnier, c'était un peu gênant, je ne pouvais jamais avoir l'air de quelqu'un non tatoué. C'est pour ça que j'ai fait enlever ce qui dépassait de la chemise", a-t-il conclu sur cette question.