"J'ai cramé" des élèves de la Star Ac' en train de se draguer: Léa balance

Léa Haddad a accordé une longue interview à l'influenceuse Mayadorable quelques semaines après la fin de l'aventure Star Academy. Lors de cet entretien diffusé sur Youtube, la chanteuse de 24 ans a expliqué qu'entre elle et Julien il n'y avait rien de plus que de l'amitié, contrairement aux sous-entendus de la Youtubeuse qui a soumis l'artiste au détecteur de mensonges. Pas de drague avec Julien, "c'était mon petit chouchou et j'étais pas à fond sur lui quoi".... Mais le détecteur de mensonges ne semblait pas du même avis que Léa.



Mais elle a confié qu'elle avait "cramé" plusieurs candidats en train de se draguer. "Au fur et à mesure du temps, il y avait des trucs bizarres qui se passaient et je me suis dit, c'est simple Léa", a lancé la jeune femme.



"Moi j'ai cramé qu'en Chris et Stan il y avait une petite jalousie anormale (...) c'était un peu possessif, bon, c'est choupinou, mais voilà, il y avait un petit truc. Et je pense que Chris kiffait Julien. Je pense que Louis kiffe toujours Julien, mais il ne se l'avoue pas", a détaillé Léa avant d'ajouter: "Je pense qu'Anisha a kiffé Stan et Julien."



Retrouvez l'extrait à la 12e minute: