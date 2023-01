"J'ai décidé d'en faire un hommage": l'écrivaine Andréa Bescond raconte l'histoire vraie qui a inspiré son premier roman

L'artiste Andréa Bescond était l'invité du RTL Info 13H. La danseuse et metteuse en scène est venue parler de son premier roman, "Une simple histoire de famille". L'occasion pour l'autrice de raconter la véritable histoire qui lui a donné l'inspiration pour ce premier ouvrage.

Danse, metteuse en scène, actrice et maintenant écrivaine. Andréa Bescond est-ce qu'on peut appeler une femme touche à tout. Pour son premier roman, intitulé "Une simple histoire de famille", elle propose de suivre trois générations d'une même famille.

Cette histoire lui est venue en tête lorsqu'on lui a raconté un secret sur sa famille. "J'ai appris que mon arrière-arrière-grand-mère avait tué son mari qui était violent". Ce livre est donc largement inspiré de cette histoire. "J'ai décidé d'en faire un hommage" explique-t-elle.

Pour ce premier livre, l'autrice s'est laissé aller sur un thème qui lui est cher. "La famille me passionne" raconte-t-elle. Pour l'écrivaine, il faut dédiaboliser les secrets de famille. Cela peut même être libérateur selon elle : "On est souvent le vilain petit canard de la famille quand on a révélé des secrets. Et ça, ça doit changer".

Quitte à avoir des moments où les voix montent, Andréa Bescond explique : "La colère est quelque de sain".