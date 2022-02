"J'ai été avec des milliardaires toute ma vie": Julia Fox répond aux critiques sur son couple avec Kanye West

Depuis leur rencontre fin 2021, Julia Fox et Kanye West est le couple le plus médiatisé du moment. Aperçus à la Fashion Week de Paris dans des looks entièrement en jean, les deux tourtereaux sont inséparables. Alors que certains estiment que le célèbre rappeur utilise la star américaine pour rendre jalouse son ex-femme Kim Kardashian, d'autres pensent que c'est Julia Fox qui utilise Kanye West notamment pour son argent. Plusieurs internautes l'accusent également de copier le style de Kim Kardashian, après avoir partagé une tenue sur son compte Instagram. On l'y voit dans un moule bleu immaculé. L'ex-femme de Kanye West a fait la promotion du parfum KKW dans une tenue très similaire. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes.

Afin de faire taire les critiques, Julia Fox s'est expliquée sur sa relation avec le rappeur américain dans un nouvel épisode de son podcast Forbidden Fruits. "C’est drôle parce que toute cette attention se porte sur moi, mais je m’en fiche vraiment. Les gens disent: ‘Oh, tu fais ça pour l’argent, l’influence, la célébrité’. Chérie, j’ai été avec des milliardaires toute ma vie, soyons réalistes", a-t-elle déclaré.

Dans une interview précédente pour Interview Magazine, elle avait donné quelques détails sur son histoire avec le rappeur. "J’ai tellement l’habitude de ne pas être bien traitée dans mes relations, que j’attends toujours qu’il me déçoive, parce qu’il fait beaucoup de grandes promesses, et je me demande comment il va pouvoir les tenir. Mais il les tient toujours", avait-elle raconté. "Quand j’ai rencontré Kanye, c’était l’attraction la plus naturelle et viscérale que j’ai connue. Je me sentais vraiment en sécurité avec lui", a précisé l'actrice de 32 ans.