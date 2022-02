"J’ai eu le malheur de l’appeler ‘papa’, depuis il ne m’a plus jamais recontacté": un homme prétend être le fils caché de Julien Lepers

Alexandre Lefeuvre, 34 ans, affirme être le fils caché de Julien Lepers. C’est du moins ce qu’il a révélé dans un entretien accordé à France Dimanche. Le jeune homme raconte sa première rencontre avec l’animateur et explique comment et pourquoi celui-ci n’a plus jamais donné de signe de vie après "une gaffe".

C’était il y a plus de 30 ans, Julien Lepers, animateur sur France 2, entretient manifestement une liaison avec Véronique Lefeuvre durant deux ans. De cette relation est né Alexandre Lefeuvre, aujourd’hui âgé de 34 ans. Le jeune homme vient de raconter comment il a découvert que Julien Lepers était son père. Dans un entretien accordé à France Dimanche, il parle de sa première rencontre avec l’animateur et explique pourquoi, du jour au lendemain, il n’a plus jamais eu de nouvelle.

"Je devais avoir six ans. À l'école, ce n'était pas facile, les autres enfants, qui ne voyaient que ma mère, me traitaient de 'bâtard' et se moquaient de moi en me demandant : 'Il est où ton père ?'", confie-t-il dans les colonnes du média français. A l’adolescence, Alexandre se pose de plus en plus de questions et souhaite en savoir davantage sur l’identité de son père. Il veut savoir d’où il vient. "Jusqu'à l'âge de 13 ans, je n'ai pas ressenti le besoin d'aller plus loin. Adolescent, j'ai alors eu envie de savoir qui j'étais, d'où je venais, si j'avais des frères et sœurs. Je voulais connaître mon père, peu m'importait qu'il soit Julien Lepers, une star de la télévision", poursuit l’auteur-compositeur de 34 ans.

Quelqu’un toque à la porte et je vois Julien Lepers

En apprenant qui est son père, Alexandre décide de lui envoyer une lettre. "En lui racontant toute l’histoire avec les détails donnés par ma mère sur leur relation, comment ils s’étaient rencontrés, ce qu’ils avaient partagé, pour qu’il comprenne bien que je n’étais pas un fou. À la fin de la lettre, j’ai laissé mon adresse en écrivant que j’espérais le rencontrer…"

Et un jour, Julien Lepers s’est présenté chez lui. "Un dimanche, je m’en souviendrai toujours, on regardait ‘Le Dernier des Mohicans’ à la télévision. Quelqu’un toque à la porte et je vois Julien Lepers avec un casque, tenant la main de son fils Guillaume et celle de sa compagne de l’époque. On les a fait entrer dans la maison. Le courant est bien passé et il est parti en promettant de me revoir", se remémore-t-il.

Celui qui assure être l’enfant de l’animateur révèle même être parti en vacances avec lui. "Quelques mois plus tard, au début de l'été, il me propose de venir avec lui en vacances dans sa maison en Normandie. À Paris, on a pris un hélicoptère, je n'avais jamais fait ça de ma vie, évidemment. Là-bas, je croise Lorraine ma demi-sœur, plus jeune que moi de six ans. On se ressemble tellement que je suis mal à l'aise", dit-il.

Un mot qui fait tout basculer

Mais suite à une petite "gaffe" de la part d’Alexandre, les vacances se finiront très rapidement… "J'y reste une petite semaine, on se baigne, on fait du quad, on visite de grands et magnifiques haras. Mais j'ai le malheur de l'appeler 'papa' à la fin d'une journée. Aussitôt, il se braque, me dit qu'on est sûr de rien... Le lendemain matin, il me réveille aux aurores, m'avertit que ses parents vont arriver et que je dois rapidement faire mes valises. Je dis au revoir à tout le monde, mais je vois bien qu'il est en colère. Il me ramène sur le quai de la gare pour que je retourne à Amiens. Depuis plus de son, plus d'image", poursuit le jeune homme, qui affirme même que Julien Lepers a changé de numéro et ne l’a plus jamais recontacté.

Selon lui, plusieurs tests de paternité auraient été réalisés mais donnant chaque fois des résultats différents (99%, 65%, 50%). Alexandre Lefeuvre ne compte pas lâcher l’affaire et souhaite qu’un nouveau test de paternité soit réalisé "mais cette fois sous le contrôle d’un huissier de justice."