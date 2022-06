"J’ai halluciné": Nathalie Marquay persuadée d'avoir reçu un signe de Jean-Pierre Pernaut

Nathalie Marquay a accordé une interview au Parisien. La veuve du journaliste Jean-Pierre Pernaut a raconté avoir reçu un signe de la star du JT de 13H de TF1, décédée début mars.



"La dernière fois, je lui ai dit : "Chéri, j’espère que je vais être à la hauteur pour les études des enfants. Ça fait beaucoup d’argent. Je sais que, tous les deux, on avait déjà bien mis de côté. Mais j’espère que je vais pouvoir tout gérer, que tu seras fier de moi." Ensuite, lorsqu'elle se trouve dans la cuisine, elle a une impression étrange...

"Je n’entends pas de voix, mais je sentais au plus profond de moi qu’il fallait que j’aille dans la bibliothèque. Je ne sais pas pourquoi, j’étais attirée vers un livre."



Lorsque l'ancienne Miss France a ouvert le livre, elle a trouvé 600 euros en liquide. "J’ai halluciné. Je parlais d’argent pour les études : c’est un petit signe".



Il y a quelques semaines, Nathalie Marquay s'était confiée au Ciné-Télé-Revue sur un des signes qu'elle a reçus. "Pendant deux mois, j’ai quitté l’hôpital chaque soir à 21 heures et la Tour Eiffel était éteinte. Le jour où il est mort, en sortant, elle était allumée, elle scintillait. C’est là qu’on avait eu notre premier rendez-vous au restaurant."