"J’ai l’habitude d’aller loin, maintenant je me pose des questions et ça m’emmerde": le coup de gueule d’Elie Semoun sur l'humour

Peut-on rire de tout et avec n’importe qui? C’est un débat récurrent ces dernières années, à conjuguer avec les différents soulèvements de communautés qui cherchent à affirmer plus leurs droits ou leur image.

Invité dans la matinale de RTL France ce mercredi 5 octobre, Elie Semoun a remis le sujet sur la table et a passé un coup de gueule. "Sur l’humour, on se pose des questions. J’ai dans l’habitude d’aller loin dans mes spectacles et maintenant je me pose des questions. Et ça m’emmerde!", a-t-il déclaré au micro d’Amandine Begot. Il donne des exemples: "Sur scène, je fais un djihadiste et j’ai enlevé quelques phrases qui pourraient me valoir une décapitation", ou ce "sketch de l'handicapé" qu'il fait sur scène et qu'il ne "peut pas mettre sur les réseaux sociaux", "j’aurais forcément des problèmes… ".

Elie Semoun se désole de devoir prendre des précautions dans ce qu’il doit dire en tant qu'humoriste, à l’exception peut-être de la scène qui reste à ses yeux "un espace de liberté totale". Il s’agace de cette situation: "C’est horrible, ça m’arrache le cœur de dire ça mais je crois pas qu’on peut encore rire de tout (…) J’enrage que la nuance ait disparu… Soit on est un homme qui pense bien soit on est un homme qui pense mal et il n’y a plus de nuance et ça ça m’emmerde vraiment beaucoup."