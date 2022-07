"J'ai le cœur brisé": dévasté, Harry Styles annule son concert de Copenhague

Une fusillade a fait trois morts et plusieurs blessés dimanche dans un centre commercial de Copenhague, selon la police, qui a arrêté un suspect, un Danois de 22 ans.



Le jeune homme, armé selon des témoins d'un imposant fusil, a été arrêté sans violence peu après l'arrivée de la police aux abords de la grande galerie marchande Fields, située entre le centre-ville et l'aéroport de la capitale danoise.



Harry Styles est dévasté par la fusillade de masse à Copenhague, où il devait se produire quelques heures plus tard.



Le chanteur a annulé son concert dimanche. "J'ai le cœur brisé, tout comme les habitants de Copenhague. J'adore cette ville. Les gens sont si chaleureux et pleins d'amour. Je suis dévasté pour les victimes, leurs familles, et tous ceux qui souffrent. Je suis désolé que nous ne puissions pas être ensemble. S'il vous plaît, prenez soin les uns des autres."



Le tireur est entré dans le centre commercial avec un fusil et a ensuite commencé à tirer au hasard sur les personnes à l'intérieur du centre. Les motivations du suspect restent floues.