"J'ai le sourire aujourd'hui": Ophélie Meunier s'exprime pour la première fois après avoir été menacée de mort

Ophélie Meunier sort enfin du silence. Après avoir été menacée de mort suite à la diffusion d'un reportage Zone interdite sur l'islamisme radicale et été placée sous protection policière, l'animatrice s'est livrée sur ces malheureux événements. Largement soutenue par le public et ses confrères journalistes, Ophélie Meunier ne s'était pas encore prononcée sur la situation.

Interrogée par Yann Barthes sur le plateau de Quotidien, la jeune femme a assuré bien aller, malgré une gorge que l'on a sentie quelque peu nouée. "Ça va, ça va bien", a-t-elle indiqué. "Je m’exprime peu sur le sujet publiquement parce que c’est un sujet qui touche ma vie personnelle et ma famille, mais ça va, et j’ai le sourire aujourd’hui."

Venue également défendre la profession de journaliste, Ophélie Meunier a certifié que malgré les conséquences de ce reportage, elle ne comptait pas baisser les bras et continuerait d'exercer. "Nous, journalistes, on ne doit pas être coincé entre l’extrême droite qui s’approprie totalement le sujet, et des islamistes radicaux qui nous empêchent carrément d’en parler. Nous, journalistes, notre boulot, c’est de parler des sujets le plus factuellement possible, sans idéologie, et c’est ce qu’on a fait."