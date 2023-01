"J'ai profité pendant les vacances": Selena Gomez répond avec humour aux critiques sur son poids

Une apparition remarquée. Selena Gomez est sur toutes les lèvres depuis son apparition sur le tapis rouge des Golden Globes aux côtés de sa petite sœur Gracie la semaine dernière. Tantôt complimentée pour sa somptueuse robe signée Valentino, tantôt décriée pour son poids, la chanteuse a tenu à répondre.

Pendant un live Instagram, elle a lancé: "Je suis un peu grosse en ce moment parce que j’ai bien profité pendant mes vacances... Mais on s’en fiche." Elle fait référence à ses vacances passées au Mexique avec Brooklyn Beckham et sa compagne Nicola Peltz.

"Les gens râleront de toute façon"

Ce n'est pas la première fois que l'ancienne petite amie de Justin Bieber est victime de bodyshaming. Sur Twitter, plusieurs internautes se sont amusés à suggérer que la star était enceinte. Mais l'interprète de Come & Get It ne se laisse pas faire et prend plaisir à répondre, toujours avec humour. En avril dernier, elle avait publié une vidéo dans laquelle elle exhibait sa commande au fast-food: "J’essaie de rester mince, mais je suis allée à Jack in the Box et j’ai pris quatre tacos, trois nems, des rondelles d’oignon et un sandwich épicé au poulet." Avant de conclure par une petite pique aux haters: "Mais honnêtement, je me fiche de mon poids parce que les gens râleront de toute façon. Je suis parfaite comme je suis. Morale de l’histoire? Au revoir." Bien envoyé.