"J’ai quelque chose à vous dire": Vitaa annonce sa grossesse sur son Instagram

Vitaa tire le bilan de son incroyable tournée avec son ami Slimane. Mais elle surprend également ses fans en annonçant l'arrivée de son troisième enfant.

La première partie du "Versus Tour" s'est clôturé ce 15 décembre à Lille. Pour cette occasion, Vitaa a tenu à remercier les personnes qui sont venues voir le duo le plus phare de la chanson française du moment en concert. "Très honnêtement, je ne savais pas à quoi m’attendre quand on a commencé cette aventure et cette tournée. On a vécu des choses incroyables avec Slimane. Il y a eu des moments de folie et de ferveur sur scène que j’ai rarement connu. Il y a eu beaucoup de moment de joie sur scène. Je crois que je n’ai jamais pleuré autant sur scène que sur cette tournée" , confie-t-elle.

Une maman avant tout

Dans cette vidéo, Vitaa continue à se livrer. Elle affirme qu’elle a également vécu des moments difficiles. En dehors de sa carrière, la chanteuse est une femme, une épouse et une maman. "Une tournée c’est très prenant. Il y a beaucoup d’aller-retour. J’étais moins présente pour mes enfants et je me suis sentie coupable. J'ai entendu mon fils dire la semaine dernière à son père: 'je crois qu'on a plus vu la nounou que maman cette semaine. Cela m'a mis un coup de poignard dans mon coeur " Pour la mère très impliquée qu’elle est, Vitaa, comme toutes les femmes qui travaillent a pris sur elle.

Le meilleur pour la fin

L’ancienne coach de The Voice Belgique a profité de cette vidéo pour annoncer une très bonne nouvelle. "J’attends un petit bébé." Très émue, elle n’a pas pu retenir ses larmes. "C’est la plus belle chose que je pouvais espérer et j’attendais cela depuis tellement longtemps que je voulais le partager avec vous".