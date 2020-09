"J'ai su à la seconde où je t'ai vu": la déclaration d'amour de Christina Milian à Matt Pokora

Cela fait plus de trois ans que Matt Pokora et Christina Milian vivent une belle histoire d'amour. Le Français et l'Américaine, sur un nuage depuis leur rencontre, ont tout de suite eu une véritable connexion lorsqu'ils ont découvert qu'ils avaient la même date d'anniversaire. "Il y a trois ans et quatre étés, j'ai rencontré mon meilleur ami, mon jumeau d'anniversaire et la pièce manquante de mon puzzle à l'endroit exact où nous sommes aujourd'hui", avait écrit la chanteuse en août 2020.



Samedi, Matt a déclaré son amour à la femme de sa vie en lui souhaitant un bel anniversaire. "C'est ton anniversaire donc c'est le mien. C'est le mien donc c'est le tien. Joyeux anniversaire ma reine ! A nous ! Je t'aime", a écrit le chanteur amoureux.



Christina a répondu à son amoureux à travers une publication Instagram..."J'ai su à la seconde où je t'ai vu... qu'il y avait quelque chose de différent. Seulement pour réaliser que cette chose, c'est l'alchimie entre deux personnes nées le même jour. Les étoiles se sont alignées. Joyeux anniversaire à Toi et Moi ! Je t'aime et j'aime tout ce que nous sommes ensemble", a écrit la femme de 39 ans.



Vous devez Une image instagram a été intégrée à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.