"J'ai tout perdu": Tex au fond du gouffre après avoir été viré de France 2 (vidéo)

Il y a trois ans, Tex provoquait un tollé sur le plateau de l’émission "C’est que de la télé", présentée par Julien Courbet, en racontant une "blague" à propos des femmes battues. Dans la foulée, Tex était évincé du jeu les "Z'amours", qu'il présentait depuis 17 ans. Il n'a visiblement pas été capable de rebondir...



Dans l'émission "L'instant de Luxe", Tex s'est confié sur l'état déplorable de ses finances : "J'ai tout perdu. Comme un bon Breton, j'avais mis de l'argent de côté, j'avais acheté un peu des apparts et je pense que, d'année en année, je vais les revendre, et vivre là-dessus. C'est redoutable ce que je vais dire, mais il faut compter que sur soi. Je vais reprendre la phrase de Kennedy, 'il ne faut pas attendre que l'Etat subvienne à tes besoins'".



Il est également revenu sur son procès perdu aux prud'hommes, fin 2019, contre la société de production Sony Pictures Television : "C'est encore pire que d'être viré. Ceux qui te virent pour une raison que je trouve déplorable. Un humoriste qui fait une blague à la TV, on le vire, tu ne comprends pas. Que le jugement de Cour dise qu'ils ont eu raison de me virer et vous aurez rien. C'est redoutable. Il n'y a aucun endroit où tu pourras te raccrocher aux branches".