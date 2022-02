"J'ai transformé une tragédie en un instant de vie": ce jour où Nikos Aliagas a pris son père en photo alors qu'il faisait un AVC

La chaîne française TMC a diffusé, ce mercredi 9 février au soir, un documentaire consacré au présentateur de TF1 Nikos Aliagas. Dans "Nikos en vrai, à l'ombre des lumières", l'animateur s'est confié sur différents moments de sa vie. Il a notamment raconté le jour où il prenait son père en photo et que ce dernier était en train de faire un AVC...

Un nouveau documentaire exclusif a été diffusé ce mercredi 9 février au soir sur la chaîne française TMC. "Nikos en vrai, à l'ombre des lumières" se consacre à la vie du présentateur de TF1 Nikos Aliagas et retrace des moments importants de sa vie. L'animateur de 52 ans y a partagé quelques souvenirs, notamment une séance photo en famille un peu particulière... qui l'aura marqué à tout jamais.

Nikos raconte en effet le jour où il a pris son père Andreas en photo alors que ce dernier était en train de faire un AVC. Un cliché en noir et blanc qui a été dévoilé dans ce documentaire. "C'est mon père qui rigole alors qu'il est en train de faire un AVC, on ne le sait pas, et moi je prends des photos. Le lendemain il était à l'hôpital", se remémorre-t-il, avec émotions.

Même si cette photo cache une part de vérité douloureuse pour l'animateur, Nikos a tout de même décidé de l'exposer car il l'aime. "Parce que mon père est magnifique à ce moment-là. Parce qu'il redevient un enfant. Il a un chapeau, on dirait Galabru, il rigole. C'est pas mon père, c'est pas son visage habituel", confie le présentateur de TF1.

"J'ai transformé ce qui aurait pu être une tragédie à ce moment-là de sa vie en un instant de vie, un instant suspendu", poursuit l'animateur. Son père n'est heureusement pas décédé suite à cet AVC. ce n'est que trois ans plus tard qu'il s'éteindra, à l'âge de 78 ans. "Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à mon père", a encore indiqué Nikos Aliagas.