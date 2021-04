"J'aurais HONTE": Jalil Lespert semble conduire la voiture de Johnny Hallyday, les fans s'INSURGENT (photo)

Les fans de Johnny ne sont que colère... Jalil Lespert, le nouveau compagnon de Laeticia Hallyday, vient de partager une photo de lui au volant d'une belle voiture. La photo pourrait être anodine, si ce véhicule ne semblait pas appartenir à Johnny Hallyday...

Lunettes de soleil sur les yeux, l'acteur et producteur conduit la voiture décapotable tout sourire dans les rues de Malibu. Le hic, c'est que le modèle est un cabriolet "AC Cobra", dont Johnny Hallyday, véritable passionné d'automobile, avait fait l'acquisition.

Le chanteur s'était offert cette voiture en 2016 et selon plusieurs médias, Laeticia n'aurait jamais voulu la céder. Il y a donc de fortes chances pour qu'aujourd'hui, ce soit bien l'ancienne voiture de Johnny qui soit entre les mains de Jalil Lespert.

"Vous n'êtes RIEN"

En commentaire de l'image, les fans hurlent au scandale et ne sont pas tendres. On peut lire par exemple: "Votre attitude est choquante mais moins que sa veuve! Je pense sincèrement aux enfants aînés sans oublier les petits-enfants de Johnny...", ou "Honteux, cette voiture est à Johnny, ce n’est pas à lui de la conduire. Il profite un peu trop de l’héritage de qui ne lui appartient pas", "J’espère que vous que cela n’est pas la voiture de Johnny Hallyday car j’aurais honte à votre place j’aurais vraiment honte vous n’avez aucune pudeur ni vous ni elle le corps de Johnny est encore chaud ne l’oubliez pas et vous ne lui arrivez même pas à l’orteil Johnny a travaillé pour avoir ce qu’il a", "A votre place j aurai honte Johnny était et restera le plus grand vous vous êtes rien", "t'as pas de thunes pour t'en acheter une toi même? Pauvre Johnny qui doit se retourner dans sa tombe :( Aucun respect de votre part, heureusement le karma existe."

Des insultes méritées?

S'il s'agit bien de la voiture de Johnny Hallyday, Jalil Lespert pouvait s'attendre à ce que les fans du chanteur s'abattent sur lui en partageant fièrement cette image au monde entier... Pourquoi n'a-t-il pas profité de ce plaisir sans s'en vanter? Malgré cela, mérite-t-il ces insultes? D'autres admettront qu'il vaut sans doute mieux que la voiture serve encore plutôt que de prendre la poussière dans un garage, puisque Johnny n'aura, c'est certain, plus jamais l'occasion d'y toucher. C'est ce que pense Marlène, une fan du chanteur plus modérée: "Je ne vois vraiment pas où est le mal. La vie continue... Johnny restera toujours dans nos cœurs c'est l'essentiel."