"J'espère qu'il va bien": après avoir reçu un projectile, le rappeur Kid Kudi quitte la scène d'un festival 15 minutes après son arrivée (vidéo)

Alors que le festival Rolling Loud a débuté ce vendredi 22 juillet à Miami, la tête d'affiche, qui n'est autre que le rappeur Kid Cudi, a quitté la scène au bout de 15 minutes. La cause ? Des "fans" en colère lui ont lancé des projectiles, car ils étaient furieux que celui-ci remplace Kanye West, qui était initialement censé se produire ce soir-là.

La vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux. Dans le clip, on y voit le rappeur Kid Cudi qui crie à la foule d'arrêter de lui jeter des objets en menaçant de partir. Ce qu'il finit par faire. "Si on me frappe avec un de truc de plus, si je vois un truc de plus sur cette scène, je pars", dit-il. À partir de là, une bouteille d'eau s'envole vers lui, ce qui a manifestement été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour le rappeur. Il a alors lâché son micro et quitté la scène tandis que le public continuait de le huer. Sur twitter, les fans prennent la défense de Kid Cudi. "J'espère qu'il va bien", "Il ne méritait pas ça", "Vous êtes vraiment irrespectueux, le pauvre", peut-on lire sur le réseau social.

Depuis des mois, les organisateurs de Rolling Loud Miami avaient fait la promotion de Kanye West en tant que tête d'affiche du festival. Mais malheureusement, le 18 juillet, ils ont dû annoncer l'annulation de l'artiste sans fournir la moindre explication. "Nous étions impatients que Ye soit la tête d'affiche de Rolling Loud Miami 2022", ont-ils déclaré dans un communiqué. "Nous avons passé des mois à travailler avec lui et son équipe sur la performance. Malheureusement, il a décidé qu'il ne se produirait plus."

Avant de poursuivre, "c'est la première fois qu'une tête d'affiche se retire de notre spectacle et bien que nous ne prenions pas cela à la légère, nous lui souhaitons le meilleur. Nous avons hâte d'accueillir Kid Cudi en tant que tête d'affiche à Miami et nous sommes impatients de voir ce qu'il nous réserve."