"J'étais certain de venir d'une autre planète": l'acteur Nicolas Cage a longtemps pensé être un… Extraterrestre

Dans une interview, l'acteur Nicolas Cage a expliqué que, lorsqu'il était petit, il pensait être un extraterrestre. Ce n'est que lors d'une visite médicale où il comprit qu'il venait bien de la planète Terre.

Star de films tels que "Volte-Face", la saga "Benjamin Gates" ou encore "Lord of War", Nicolas Cage est un acteur qu'on ne présente plus. Cette fois-ci, ce n'est pas pour un film qu'il s'est fait remarquer, mais bien pour une anecdote sur son enfance.

Dans une interview donnée pour le magazine "Rampstyle", l'acteur a expliqué qu'il avait du mal à créer des relations avec les autres quand il était plus petit. Cela l'a même amené à penser qu'il venait d'une autre planète. "Mon père m'a dit qu'il avait l'impression de devoir se présenter à moi parce que j'étais un extraterrestre" a-t-il déclaré.

Ce n'est qu'après une visite médicale que ses soupçons s'envoleront. "J'ai été choqué le jour où, enfant, je suis allé chez le médecin et que j'ai découvert que j'avais des organes normaux et un squelette normal, car j'étais certain de venir d'une autre planète". Il raconte également que c'est après avoir vu David Bowie dans un film qu'il a su ce qu'il voudrait faire plus tard. "J'avais des difficultés à me connecter avec les autres personnes. Quand j'ai vu David Bowie dans "L'homme qui venait d’ailleurs", j'ai compris que je devais faire quelque chose. Je suis donc devenu acteur".

Nicolas Cage reviendra au cinéma en 2023 avec plusieurs projets, dont un dans lequel il interprétera Dracula.