"J’étais en pleurs sur le sol": Cher revient sur sa douloureuse fausse couche

Toute jeune, alors qu'elle était en couple avec Sonny Bono, la chanteuse Cher a subi trois fausses couches. Sa première a eu lieu à seulement 18 ans. Dans un tweet, elle dévoile : "quand j’étais jeune j’ai eu trois fausses couches. La première à 18 ans. J’étais seule dans la maison. Sonny est rentré et j’étais en pleurs sur le sol en train de me balancer d’avant en arrière". Elle poursuit : "Cela ne pouvait même pas s'arrêter dans l'ascenseur. Le médecin m'a envoyée directement à l'hôpital et en salle d'opération."

Si l'interprète de Believe revient sur cet épisode traumatisant de sa vie, c'est parce qu'elle est inquiète de voir l'accès à l'avortement se restreindre dans de nombreux Etats américains depuis l'abrogation de l'arrêt Roe v.Wade par la Cour suprême. En réponse à un commentaire, elle écrit : "Je n’aurais jamais pensé devoir en parler. Ces fous de Républicains vous tuer nos femmes pour de la politique !! Mères, sœurs, tantes, cousines et meilleures amies… aucune femme n’est en sécurité en Amérique !!"

Si Cher a subi plusieurs fausses couches successives, elle est finalement devenue mère en 1969 avec la naissance de Chaz Bono. Puis, en 1976 avec l'arrivée de son deuxième enfant, Elijah Blue Allman.