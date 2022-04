"J’étais mort": le chanteur Henri Dès raconte comment sa compagne lui a sauvé la vie

Victime d’une crise cardiaque en 2019, le chanteur principalement connu pour son registre musical pour enfants Henri Dès a frôlé la mort et a pu être sauvé in extremis par sa compagne. Ce jeudi 14 avril, il est revenu sur cet événement tragique au micro de la station française Sud Radio.

Alors qu’il montait un nouveau spectacle en 2019, Henri Dès a frôlé la mort après avoir été victime d’une crise cardiaque. Le chanteur – principalement connu pour son registre musical pour enfants – était l’invité de l’émission Loft Music sur Sud Radio ce jeudi 14 avril. Il est revenu sur cet événement tragique. "Je suis mort. En une seconde, je n'ai rien senti. Je regardais un film et tout d'un coup, j'ai fait un geste bizarre avec mes bras et ma compagne a vu que je ne respirais plus. Donc j'étais mort", a-t-il confié sur Sud Radio.

Suite à ce malaise cardiaque, il a été transporté d’urgence à l’hôpital mais c’est sa compagne qui lui a sauvé la vie de justesse. "Elle m'a fait un massage cardiaque et les secours sont arrivés 9 minutes plus tard. Si elle était dans la cuisine à ce moment-là, je serais en fauteuil roulant", dit-il.

Les secours m'ont emmené à l'hôpital, m'ont plongé dans le coma

Pendant 7 minutes, sa compagne lui a fait un massage cardiaque pour tenter de le réanimer. "Elle y a mis tant d'énergie qu'elle m'a cassé le sternum", glisse-t-il, non sans une pointe d’humour. Henri Dès, aujourd’hui âgé de 81 ans, a alors dû être plongé dans le coma : "Il manquait un peu d'oxygène dans mon cerveau. Les secours m'ont emmené à l'hôpital, m'ont plongé dans le coma et deux jours plus tard, je suis sorti du coma. J'étais un peu dans le coltard, je ne comprenais pas ce qu'il m'arrivait", poursuit-il.

Sans les efforts de sa compagne, le chanteur suisse aurait probablement eu des séquelles. "J’ai eu de la chance", a-t-il conclu.