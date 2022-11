"J'étais nerveuse" l'actrice Margot Robbie raconte une drôle d'anecdote pendant le tournage du "Loup de Wall Street"

Dévoilé au monde entier grâce à son rôle dans le film de Martin Scorsese "Le Loup de Wall Street", le film est notamment célèbre pour ses nombreuses scènes assez explicites. Pour les jouer, l'actrice a récemment avoué qu'elle prenait des shots de tequila afin d'être moins nerveuse.

Aujourd'hui une des actrices les plus demandées dans le monde du cinéma, Margot Robbie se rappelle bien son premier grand rôle au cinéma et du stress que cela peut générer. Lors des "BAFTA : A life in Pictures", l'actrice s'est permise de raconter une anecdote insolite.

"Je ne vais pas mentir, j'ai bu quelques verres de tequila avant cette scène parce que j'étais nerveuse, très, très nerveuse" explique-t-elle à propos d'une scène de nu avec Leonardo DiCaprio. À sa sortie, le film a rencontré un très grand succès et a littéralement plongé l'actrice dans la célébrité.

Margot Robbie sera prochainement à l'affiche du film "Barbie" dans le rôle de la célèbre poupée et sera accompagnée par Ryan Gosling dans le rôle de Ken.