"J’ignore combien de jours il me reste à vivre": Brad Pitt se confie sur son avenir dans le cinéma

Ce dimanche 31 juillet, Brad Pitt a presque 60 ans, a évoqué la possibilité de mettre un terme à sa carrière. C'est au micro de JDD qu'il a fait cette confidence. Interrogé sur la possibilité qu'il prenne sa retraite très prochainement, Brad Pitt a lâché : "J’ai l’impression que tout le monde craint ça !". Puis, il a poursuivi en disant : "L’enfance, l’adolescence et la période de jeune adulte représentaient le premier semestre de ma vie, durant lequel j’ai acquis mon indépendance. Puis est venu l’âge moyen, que j’ai dépassé". L'ex d'Angelina Jolie a déclaré qu'il avait conscience qu'il était en train d'entamer "la dernière ligne droite" de sa vie.

Une "ultime saison" qui semble le préoccuper. "Je me demande à quoi je vais consacrer ce temps. À 58 ans, on sait ce qu’on a accompli de bien ou de mal, on a tiré les leçons de ses succès comme de ses erreurs", a développé Brad Pitt. Il se questionne notamment sur sa longévité dans le septième art. "J’ignore combien de jours il me reste à vivre et combien de jours je vais pouvoir continuer à jouer la comédie"

Focus sur sa société de production ?

Si Brad Pitt a des doutes sur sa carrière d'acteur, il y a un domaine dans lequel il compte bien se consacrer en priorité : sa "société de production, Plan B Entertainment". Brad Pitt a expliqué : "Je m’implique au niveau des histoires, je trouve et je forme de nouveaux talents. Sans pour autant m’incruster en tant qu’acteur, au contraire". Il "suit [s]on instinct" et "ne sai[t] jamais à l’avance quel sera [s]on prochain film". En guise de conclusion l'acteur de Seven a déclaré : "Je prends les choses comme elles viennent". Vous l'aurez compris." Brad Pitt ne compte pas se mettre la pression au sujet de son avenir dans le cinéma.

En tout cas, dès le 3 août prochain, Brad Pitt sera à l'affiche de Bullet Train de David Leitch.