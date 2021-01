"Jade Hallyday n'accepterait pas le nouveau petit ami de sa mère Laeticia"

Selon le magazine People Ici Paris, il y aurait de l'eau dans le gaz entre Jade Hallyday et sa maman, Laeticia. En cause: le nouvel ami de cette dernière, Jalil Lespert, qui ne serait pas accepté par la fille aînée de la veuve du Taulier.

Après avoir passé Noël en famille à Paris, Jade s'est envolée pour le Maroc pour passer la nouvelle année avec ses amis à la villa Taj que possèdent les parents de son petit copain, nous apprend le journal français. La jeune fille de 16 ans jouit d'une plus grande liberté après avoir célébré ce cap l'été dernier. Mais tout n'est pas simple quand on a 16 ans...

Après le décès de leur père, Johnny, et puis la rupture de leur mère Laeticia et de Pascal Balland, dont les enfants étaient très proches des filles de Johnny, et la mise en vente de la maison de Pacific Palissades, à Los Angeles, il faut prendre de nouvelles habitudes pour Jade et Joy qui voient leur quotidien être bouleversé.

"Depuis l'arrivée de Jalil dans la vie de Laeticia, il se murmure que Jade vivrait très mal la nouvelle idylle de sa mère et serait en pleine crise d'adolescence", détaille Ici Paris. Et de relater une dispute qu'il y aurait au moment du départ de la jeune fille pour Marrakech: "La jeune adolescente aurait refusé que sa mère l'accompagne et aurait demandé à ce que ce soit Carl, le chauffeur, qui la dépose à l'aéroport."