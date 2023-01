"Je bois beaucoup trop parce que je suis malheureuse": Camille Lellouche évoque un moment douloureux de sa vie (vidéo)

Invitée de l'émission de Frédéric Lopez Un dimanche à la campagne, Camille Lellouche s'est livrée sur une période assez sombre de sa vie.

Au début de sa carrière, les choses vont très vite pour elle. Après une ascension assez rapide, elle doit faire face à un épuisement. Elle travaille "énormément", mais pas seulement.

"À côté de ça, je sors beaucoup trop. Je chante dans des pianos-bars, mais surtout, je bois beaucoup trop parce que je suis malheureuse", raconte-t-elle.

"Je le dis très clairement, je n’ai aucun problème avec ça", poursuit-elle. Et c'est finalement grâce à sa famille qu'elle va sortir la tête de l'eau.

"Du coup, je n’arrive plus à aller travailler, donc je ne peux pas payer mon loyer, donc je m’endette et, un jour, ma mère l'a senti. Elle a sonné à six heures du matin, elle a vu l’appartement et elle a dit : 'Tu vas rendre l’appartement et tu vas revenir à la maison'", raconte encore l'humoriste et comédienne.

Camille Lellouche évoque l'aide de sa maman mais aussi celle de son frère pour la sortir de cette mauvaise passe. "L'amour c'est tellement fort. Surtout mon frère, il a vu beaucoup de choses (…). Beaucoup de gens m'ont laissée. Et ceux qui étaient là, c'est ma mère, mon frère", explique-t-elle en versant quelques larmes, très émue de cet échange.

Aujourd'hui âgée de 36 ans et elle-même maman, Camille Lellouche peut aujourd'hui compter sur son compagnon pour la soutenir, en plus de sa famille.