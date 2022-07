"Je crois que je suis trop vieille": Valérie Damidot mise au placard par TF1, elle pousse un coup de gueule

Au micro d'Europe 1, l'ex animatrice de l'émission phare D&CO, Valérie Damidot, raconte sa frustration de ne plus être très présente à l'antenne. Comme à son habitude, elle se confie avec franchise : "J'ai proposé des trucs, mais je crois que je suis trop vieille… Ils n'ont pas envie de voir ma gueule". Elle poursuit : "Au bout d'un moment, vu l'enthousiasme général, j'ai lâché l'affaire". Pour le moment, elle n'anime que des programmes d'été comme "Les plus belles vacances". L'animatrice rêverait de remettre son bleu de travail pour maroufler à nouveau : "Je suis une fille de terrain, une fille de rencontres avec les gens, donc j'adorerais refaire une émission de déco, retourner aider les gens, me marrer."

Ce n'est pas la première fois que Valérie Damidot raconte ses difficultés à être une femme de plus de 50 ans à la télévision. En décembre dernier, toujours sur les ondes de Europe 1, elle disait : "Je joue dans une catégorie compliquée à la télévision. Parce que quand on a 56 balais, c'est compliqué la télé... Je pense que la télévision c'est un métier où à un moment donné on te propose des trucs différents selon les âges et je pense que 56 ans c'est un âge pour les filles, qui est plus compliqué, sincèrement".

Est-ce un appel à TF1 ? Le message est passé.