"Je déteste ma relation avec mon père": dans sa dernière vidéo, le youtubeur Carlito se confie sur sa relation avec Guy Carlier

Le célèbre Youtubeur Carlito, du duo "McFly et Carlito" s'est livré sur sa relation avec son père, le chroniqueur Guy Carlier. Une relation compliquée, qui a causé beaucoup de peine au créateur de contenu durant son enfance.

Dans leur dernière vidéo, McFly et Carlito, célèbre duo de youtubeurs français, ont mis à l'honneur les pères de grands créateurs de contenus qui ont livré de nombreuses anecdotes sur leurs enfants.

"Qui est le papa de qui ?", un concept qu'ils avaient déjà fait auparavant sous l'angle des mamans, nous a permis d'en apprendre un peu plus sur la relation compliquée entre Carlito et son père, Guy Carlier, un célèbre chroniqueur français - d'abord pour FranceInter puis pour Europe 1.

Carlito, de son vrai nom Raphaël, a livré un témoignage poignant sur la relation compliquée qu'il entretient avec son père. "Vous avez déjà aimé quelqu’un qui ne s’aime pas lui-même ? C’est une place très désagréable. Ma place était celle d’un jeune garçon qui a grandi avec quelqu’un de pas du tout fini", explique le youtubeur.

En cause? La célébrité, mais surtout la maladie dont souffrait Guy Carlier quand Carlito était plus jeune, et qui a, d'après son témoignage, entaché leur relation : "Quand j'étais gamin, il pesait 250 kilos. Ce n'est même pas concevable pour le cerveau humain. L'obésité morbide, c'est terrible, ça m'a marqué. J'avais peur pour lui, à tout moment, son coeur, ses genoux, tout pouvait lâcher. Et d'ailleurs, ses genoux ont fini par céder. [...] Je lui en voulais un peu de ne pas réagir".

Quand j'y pense, ça a dû être horrible pour lui tout ça

Le youtubeur raconte avoir déjeuné avec son père pour la première fois depuis près de dix ans. Moment où ils ont pu longuement s’entretenir sur leur relation. Guy Carlier a accepté de participer à la nouvelle vidéo de "McFly et Carlito". Une production touchante et drôle, qui cumule près de 4,5 millions de vues.

Carlito a posté un long long message sur son compte Twitter, en complément de la vidéo. "Il y a une zone grise. Une zone où les choses ne sont ni terribles ni géniales. [...] Je déteste cette zone plus que je déteste ma relation avec mon père. Je déteste le fait d'avoir mis tellement de temps à comprendre, je déteste le fait que personne ne m'ait aidé plus tôt à analyser la situation, à mettre le doigt dessus. Mon frère et ma mère m'ont beaucoup soulagé c'est vrai, mais il me semble qu'ils avançaient dans la même grisaille, voire plus encore", poursuit-il.

"Il n'a jamais été violent, ne s'est jamais énervé. Il souffrait d'une boulimie extrême, ça vous le savez, et d'autres maux plus intimes sur lesquels je ne vais pas m'étendre. Quand j'y pense, ça a dû être horrible pour lui tout ça. Son enfance, son succès, sa santé mentale. Mais c'est son histoire. Mon empathie est limitée à ce niveau-là. Ce n'est pas du désamour, c'est de la protection"

J'aurais aimé que mon père soit plus présent

Raphaël Carlier, bientôt papa pour la 3e fois, souligne aussi le manque d'intérêt de son géniteur dans son rôle de père avec lui : "Un père, c'est un accompagnement psychologique, un investissement unique, qui n'a rien à voir avec l'argent (il en avait beaucoup) et au star system (la famille la plus hypocrite qui soit)".

"Ainsi, j'acceptais l'argent qu'il me filait étant ado puis ensuite je n'ai plus voulu de ses billets, il m'en a dégouté. J'ai voulu marquer une rupture. C'était trop facile d'une part, et trop superficiel de l'autre. J'écris maintenant ça sans haine ni reproche mais avec un peu de peine. [...] J'aurais aimé que mon père, qui a de super qualités, soit plus présent, plus sincère, plus simple et surtout qu'est-ce que j'aurais adoré des conseils concrets sur... la vie".

Père et fils ont depuis mis les choses à plat : "Maintenant qu'on a parlé pendant des heures, je comprends, je n'excuse pas et j'essaie de me concentrer sur la tendresse qui est bien là, comme de l'eau sous le sable", conclut-il.