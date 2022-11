"Je ferai plus attention": la fâcheuse aventure du rappeur belge Youssef Swatt’s dans un tram à Bruxelles

Il y a quelques jours, le rappeur belge Youssef Swatt’s dévoilait sa collaboration avec la STIB à travers un clip choc. Afin de sensibiliser les Bruxellois à plus de respect envers le personnel et les autres usagers, Youssef Swatt’s a en effet participé à une campagne illustrée par un clip dans lequel il assène des insultes dans une rame de tram de la capitale.

Interviewé par la société de transports en commun pour promouvoir cette campagne, Youssef Swatt’s a dévoilé une anecdote insolite qu’il a vécue pendant le tournage du clip.

"J’ai eu la chance d’aller dans le dépôt de Haren, entre deux prises je me suis mis au chaud dans un des trams qui étaient ouverts", explique-t-il face caméra. "D’un coup, les lumières s’éteignent, j’entends ‘bip, bip, bip’, les portes se ferment et je me retrouve littéralement enfermé dans un tram tout seul." Une aventure dont il se souviendra. "Je pense que c’est rarement arrivé à un voyageur (…) Heureusement, rapidement les employés de la STIB m’ont sauvé. Je ferai plus attention la prochaine fois", conclue-t-il.