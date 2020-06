"Je l’ai choisie à l’échographie": les propos de Jean-Luc Lahaye sur sa jeune compagne CHOQUENT, le Daily Mail lui consacre un article (vidéo)

Jean-Luc Lahaye était invité sur le plateau de l’émission "L’instant de Luxe" sur Non Stop People le 8 juin. Le chanteur de 67 ans a voulu présenter sa compagne. Cette dernière s’appelle Paola Winckler et partage sa vie depuis 4 ans. La jeune femme de plus de 30 ans sa cadette a expliqué qu’elle avait rencontré l’artiste à Montmartre. "C'est une grande aventure. C’est super, on n’arrête pas, on voyage, on fait du parachutisme", a dit la jeune femme.



Le chanteur a alors parlé de l’écart d’âge entre eux en ces termes… "Elle n’est pas jeune ! Je l’ai choisie à l’échographie ! ".

"Pour tout le monde, la vie est ainsi faite pour les hommes. Les hommes ont toujours préféré être avec une compagne un peu plus jeune, en général. Principalement les artistes", a-t-il ajouté. "On n’en parle pas souvent, jamais même", a précise sa compagne.



Les propos du chanteur semblent avoir traversé les frontières. Le 9 juin, le Daily Mail a consacré un article à l’homme controversé et à ses problèmes avec la justice. "Une figure controversée de la Pop culture française des années 80", a écrit le journal britannique en parlant du chanteur.



"En 2008, il a été reconnu coupable d'abus sexuels sur mineur en 2002 et 2003 et a dû payer une amende de 10 000 euros", a ajouté le Daily Mail.