"Je me suis demandé ce qu'il se passerait si je me pointais avec des cheveux": le coup de com de génie de Kyan Khojandi

Le créateur de Bref a des cheveux?! La semaine dernière, Kyan Khojandi est apparu sur différents plateaux télé avec une chevelure qu'on ne lui connaissait pas. Le tout, sans commentaire. Ainsi, celui que tout le monde connaît chauve a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux.

Ce dimanche, il s'est finalement exprimé sur sa chaîne YouTube : "Je me suis demandé récemment comment faire pour attirer l'attention des gens. Et je me suis rappelé que j'étais chauve. Je me suis demandé ce qu'il se passerait si du jour au lendemain, sans en parler à personne, je me pointais avec des cheveux." C'est avec cette idée en tête que le comédien arbore une prothèse sur mesure. Attirer l'attention des gens pour promouvoir son nouveau spectacle?? Mission accomplie.

Plus que de la pub

"L'impact psychologique chez les gens est réel", prévient l'humoriste. S'il admet que la perruque était à la base une technique de communication, l'ancien chauve tient à mettre en garde contre les blagues poussives au sujet de sa calvitie. L'auteur de Bloqués explique recevoir des commentaires tous les jours, tantôt prétendument drôles, tantôt insultants.

Le coup de maître ne s'arrête pas là puisque Kyan Khojandi ne dit pas s'il va garder cette prothèse. Il invite alors les curieux à venir le voir en spectacle pour avoir une réponse.