"Je n'ai pas eu de liaison, néanmoins, j'ai dépassé les bornes": Adam Levine sort du silence sur les accusations d'infidélité

Coup dur pour le chanteur des Maroon 5, Adam Levine. Ce mardi 20 septembre, la presse américaine dévoilait que la célébrité avait eu une relation extra-conjugale avec une femme. Mais aujourd'hui, le chanteur nie en affirmant que "rien de physique" n'a eu lieu.

L'histoire débute lorsque Sumner Stroh, un mannequin et instagrameuse, publie une vidéo sur son compte Tik Tok dans laquelle elle révèle être la maîtresse de l'interprète de Girls Like You. Mais son récit ne se limite pas à une infidélité, elle explique également avoir été manipulée par la star pour avoir une relation physique d'un an avec lui.

Summer n'est pas la seule femme à avoir pris la parole. À la suite de ses propos, d'autres langues se son déliées. De nombreuses autres personnes ont dévoilé des conversations ambiguës qu'elles ont eues avec l'artiste via Instagram et TikTok.

Par exemple, dans une capture d'écran postée sur son compte, l'influenceuse Alyson Rose a partagé une conversation qu'elle a eue avec Adam Levine où il aurait répondu : "Je ne devrais pas te parler, tu le sais, non ?"

"Je suis maintenant obsédé par toi"

La comédienne Maryka et l'instagrameuse Dana Omari, ont sauté sur l'occasion pour partager à leur tour leurs messages avec Adam Levine. La conversation entre les deux se déroule de cette manière :"Je suis maintenant obsédé par toi". "Tu n'es pas marié ?", lui répond Maryka. La star lui aurait ensuite dit : "Oui, mais c'est compliqué".

En effet, Adam Levine est marié depuis 2014 avec l'ancien mannequin de Victoria Secret, Behati Prinsloo. Ils ont d'ailleurs deux enfants ensemble et il y a seulement quelques jours, la top-modèle a révélé attendre leur troisième enfant.

Sur les réseaux sociaux, le chanteur de Maroon 5 a tenu à s'exprimer sur les faits qui lui sont reprochés. S'il nie, il reconnaît tout de même avoir "dépassé les bornes". "J'ai fait preuve d'un mauvais jugement en parlant avec quelqu'un d'autre que ma femme de n'importe quelle manière ou de flirter. Je n'ai pas eu de liaison, néanmoins, j'ai dépassé les bornes pendant une période regrettable de ma vie", a-t-il publié dans sa story Instagram.