"Je n'ai pas supporté mon mari pendant 10 ans": Michelle Obama se confie sur son mariage

Invitée dans l'émission "Revolt", Michelle, la femme de Barack Obama s'est livrée sur les difficultés liées à son mariage et à ses enfants.

C'est avec des mots forts que la First Lady du 44e Président des Etats-Unis s'exprime sur le plateau de l'émission "Revolt". Elle confie ne pas avoir su supporter son mari durant près de 10 ans, notamment à cause de l'inégalité de la répartition des tâches liée à leurs deux filles, Malia et Sacha.

Michelle Obama s'est occupé des filles dès leurs naissances pour que son mari, Barack, puisse se focaliser sur sa carrière politique ou pour qu'il puisse "aller jouer au golf et à la salle de sport". Elle dit en être arrivée au point de calculer chaque couche qu'il changeait. "Le mariage, ce n'est pas du 50/50. Parfois, c'est du 70/30", ajoute-t-elle.

Même si ces années n'ont pas toujours été simples pour le couple, les tensions se sont atténuées au fil du temps. Selon elle, "il faut travailler sa relation". "Il faut connaître son partenaire. Vous pouvez être fâché contre lui, mais quand vous le regardez, dites vous : je suis en colère, mais je te respecte. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais tu restes une personne gentille et intelligente", explique-t-elle.

"Ce sont des sentiments qui changent avec le temps. Il ne faut pas abandonner", conclu-t-elle.