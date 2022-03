"Je n'arrive toujours pas à y croire": les mots bouleversés de Léa Seydoux pour son ami Gaspard Ulliel

Le 19 janvier dernier, l'acteur Gaspard Ulliel est tragiquement décédé dans un accident de ski. L'acteur remarqué dans Saint-Laurent avait 37 ans.

Cette mort soudaine a provoqué une vague d'hommages de la planète cinéma. Et ce 13 mars, dans le Journal du dimanche, son amie Léa Seydoux lui a encore accordé de poignants mots. "Je devais faire le prochain film de Bertrand Bonello, mais je ne sais pas quand on pourra tourner car on doit remplacer Gaspard", explique-t-elle. "Il faisait partie de ma famille de cinéma (...) Nos parcours sont parallèles. On avait presque le même âge, on a eu un enfant quasiment en même temps. On se connait depuis qu'on a vingt ans. On a grandi ensemble, joué ensemble, on aurait dû vieillir ensemble."

Visiblement encore très affectée par le décès de son amie, elle confie que "sa mort a été un choc inouï. Je n'arrive toujours pas à y croire."