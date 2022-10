"Je n’aurais pas pu demander meilleur partenaire": Michelle et Barack Obama fêtent leurs 30 ans de mariage

On peut être ancien président des États-Unis ou ancienne première dame des États-Unis et afficher son amour comme un couple "normal".

Les Obama, amoureux comme au premier jour, ont fêté ce 3 octobre leurs 30 ans de mariage. À cette occasion, ils ont tous les deux posté une adorable publication sur leur compte Instagram respectif. Avec d’une photo de vacances, une photo de mariage et d’un cœur dessiné dans le sable (presque kitsch!), Barack Obama écrit: "Après 30 ans, je ne sais pas pourquoi tu as exactement la même apparence et pas moi. Je sais que j'ai gagné à la loterie ce jour-là, que je n'aurais pas demandé un meilleur partenaire de vie. Joyeux anniversaire, mon amoureuse"; tandis que Michelle Obama, sous le même format écrit: "Joyeux anniversaire à l'homme que j'aime ! Ces 30 dernières années ont été une aventure, et je suis reconnaissante de t'avoir à mes côtés. À toute une vie ensemble. Je t'aime". Vous avez dit mignons ?