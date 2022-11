"Je n'avais aucun héros qui me représentait": l'humoriste Issa Doumbia raconte la création de sa bande dessinée

Invité du JT de 13H, l'acteur et humoriste Issa Doumbia était l'invité d'Alix Battard pour venir parler de sa première BD en tant qu'auteur, "Le petit Issa". Une bande dessinée dans laquelle il revient sur plusieurs épisodes de son enfance.

Visage reconnaissable du petit écran grâce à son rôle dans la série "Nos chers voisins", Issa Doumbia est petit à petit devenu une personnalité très appréciée des Français. Récemment, l'humoriste a choisi de se lancer un nouveau pari et créer sa propre bande dessinée. "Quand j'étais petit, je n'avais aucun héros qui me représentait". C'est par ces mots qu'il raconte une des motivations pour cette BD dans laquelle il est le personnage principal.

Autre message qu'il souhaite faire passer, l'acceptation de toutes et tous. "Quand j'étais petit, pour moi les copains c'étaient des copains. Il n'y avait pas de couleurs, de sexe, pas de genre. Du coup, j'ai voulu retranscrire tout ça dans cette BD où je me dis qu'on peut tous vivre ensemble avec les défauts et les qualités des uns et des autres". Un beau message retranscrit dans cette BD, qui évidemment n'a pas manqué de rendre fier sa maman.

"C'est la première fois que j'ai vu autant d'émotion chez ma maman" explique-t-il lorsqu'elle a lu pour la première fois la BD. "Elle l'a lu d'une traite, je l'entendais rire. Ça m'a touché parce que je ne l'avais jamais vu comme ça". En attendant de savoir si le premier tome rencontrera le succès espéré, l'humoriste explique qu'un deuxième volet pourrait voir le jour. "J'espère. Oui, c'est prévu".

Une bonne nouvelle pour cet artiste qui ne cesse de gravir les échelons.