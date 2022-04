"Je ne le savais pas": Benjamin Castaldi livre une étonnante anecdote sur la naissance de Lily-Rose Depp

Benjamin Castaldi et son équipe de Touche pas à mon poste ont évoqué, ce vendredi 29 avril, l’incontournable procès du moment : celui opposant Johnny Depp à son ex-femme Amber Heard. L’animateur en a profité pour livrer une anecdote étonnante sur la naissance de Lily-Rose Depp, née de l’union entre l’acteur américain et Vanessa Paradis.

Le procès opposant Johnny Depp à Amber Heard se poursuit aux Etats-Unis. C’est l’événement médiatique de la semaine, il ne fait que parler de lui ! Il était donc sujet incontournable ce vendredi 29 avril, dans Touche pas à mon poste.

Benjamin Castaldi et son équipe en ont en effet parlé sur le plateau de l’émission, l’occasion pour l’animateur de livrer une étonnante anecdote à propos de la naissance de Lily-Rose Depp. La fille de l’acteur américain et de Vanessa Paradis est née en France, à Neuilly-sur-Seine, le 27 mai 1999. "Vanessa a accouché à l’hôpital américain, et c’est là où est né Enzo, explique Benjamin Castaldi dans TPMP. Et moi, j’avais pris la même chambre. Mais je ne savais pas que c’était la chambre de Vanessa Paradis (…) Il avait gravé le nom de sa fille sur le mur, Lily-Rose."

Même si Enzo Castaldi est né 5 ans après la mannequin de 22 ans, ça leur fait malgré tout un beau point commun !