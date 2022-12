"Je parie que vous ne m’avez pas reconnue": le look de Paris Hilton pour passer inaperçue dans un parc d’attractions

Paris Hilton, digne héritière du célèbre groupe hôtelier, n’est pas spécialement connue pour être quelqu’un de discret. Et pourtant, ce lundi 12 décembre, l’une des bimbos les plus connues du monde a posté d’étonnants clichés sur son compte Instagram.

En effet, alors qu’elle était à Disneyland en Californie, Paris Hilton a revêtu un tout nouveau look : elle est devenue brune le temps d’un après-midi! "Je vis ma meilleure vie dans l’endroit le plus heureux du monde: Disneyland", raconte-elle en légende de sa la publication.

Les photos montrent effectivement une Paris Hilton souriante, qui semble s’éclater dans les manèges du parc. "Je parie que nous ne m’avez pas reconnu avec ma perruque", défie-t-elle. Et si ce look à la Mercredi Addams en étonne plus d’un, il reste assez aisé de reconnaître Paris Hilton derrière ses deux tresses noires…