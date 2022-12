"Je pense que je suis la coupable idéale": Laeticia évoque ses relations tumultueuses avec David et Laura

Laeticia Hallyday était présente sur le plateau de 'Quelle époque' ce samedi pour les cinq ans de la mort de Johnny. Pendant l'émission, la veuve s'est confiée sur les relations compliquées qu'elle partage avec les enfants du rockeur.

"On avance un pas après l'autre." À en croire les propos tenus par Laeticia au micro de Léa Salamé, l'entente n'est toujours pas au beau fixe entre Laura, David et leur belle-mère. On le sait, la famille a longtemps été en désaccord sur la répartition de l'héritage du chanteur. Si depuis, la question est réglée, les ressentiments sont encore présents. Une rupture "logique" au moment du deuil selon l'épouse du taulier. "Je pense que j'étais la coupable idéale, mais je pense que c'est toute la vie de Johnny qui était comme ça et il faut savoir accepter, ne pas avoir de rancœur, ne pas avoir de haine."

Ne pas avoir de rancœur, une tâche trop compliquée pour la veuve en période de deuil. La femme de la rockstar se dit ouverte à un rapprochement. "J'aimerais beaucoup." Mais pour ce faire, elle pense avoir besoin de l'intervention d'une personne spéciale. "Le seul qui pourrait régler les choses, c'est Johnny. J'aurais aimé qu'il apaise des rancœurs, des tensions et des actes manqués." Laeticia voudrait tenir ce rôle aujourd'hui, pour ses filles, Jade et Joy, mais elle semble pessimiste. "Le seul qui pourrait guérir certaines blessures, c'est Johnny, mais il est parti sans le faire." Elle avoue en vouloir secrètement à son défunt mari pour cela.

Un message à faire passer

L'occasion aussi pour Laeticia de dire à Johnny ce qu'elle aurait aimé lui dire. "Put*** reviens parce que tu m'as laissée avec beaucoup d'emmerdes. Viens régler les trucs que tu n'as pas gérés." Nul doute que Laura Smet et David Hallyday fassent partie des choses à régler qu'évoque la veuve.