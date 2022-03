"Je prévois d'avoir des bébés en Polynésie!!": Britney Spears rêve de tomber enceinte en vacances

Britney Spears a dévoilé son intention d'agrandir sa famille en partageant une nouvelle série de clichés pris lors de récentes vacances en Polynésie française. "Je prévois d'avoir des bébés en Polynésie !!!!!!" a déclaré l'artiste, 40 ans, dans une publication postée sur Instagram ce lundi.

La chanteuse de... Baby One More Time a récemment profité de vacances tropicales pour commémorer les 28 ans de son fiancé Sam Asghari.

Cela fait plusieurs mois que la chanteuse ne cache plus son envie d'avoir un troisième enfant. Elle a déjà eu deux enfants avec son ex époux, Kevin Federline: Sean Preston Federline, 16 ans et Jayden James Federline, 15 ans.

En juin, la chanteuse avait déclaré au tribunal de Los Angeles chargé de trancher sur le sort de sa tutelle qu'elle était obligée de porter un moyen de contraception, ajoutant: "Ils ne veulent pas que j'aie d'autres enfants".

Une fois la tutelle de son père levée en novembre, l'artiste avait expliqué à ses fans qu'elle pensait avoir un autre bébé.