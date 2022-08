"Je suis désolé, je tremble encore": victime d'un accident de voiture en Indonésie, Jeremstar sous le choc

Ce lundi, Jeremstar, influenceur connu pour ses vidéos avec des personnalités de téléréalité, a été victime d'un accident en Indonésie. Décidément, le sort s'acharne puisque 2 jours avant, il avait eu la peur de sa vie après avoir assisté à un incendie spectaculaire.

Depuis le mois de juin, la vie de l'influenceur Jeremstar est le théâtre d'incidents spectaculaires... Celui qui présente actuellement son One Man Show à travers la France, s'est retrouvé dans une situation terrifiante il y a tout juste 2 mois, alors en vacances sur une plage de Palma de Majorque en Espagne. "Nous n’avions plus pied et n’arrivions pas à revenir… On s’épuisait littéralement et impossible de regagner le rivage. On a commencé à paniquer et à boire la tasse. C’est horrible à vivre. On hurlait : "Au secours", et personne n’entendait nos appels au secours", racontait-il sur ses réseaux sociaux.

J’ai encore cru voir ma vie défiler

Et depuis, c'est l'enchaînement : ce 30 juillet, alors que l'influenceur de 35 ans séjourne à Gili Trawagan, une petite île indonésienne près de Bali, un feu spectaculaire s'est déclaré à seulement quelques mètres de lui dans une chambre d'hôtel. Pris de panique, le confident des stars de téléréalité rassurait finalement tout son monde sur son état, en racontant la nuit particulière et remplie d’angoisse qu’il venait de vivre.

Seulement 2 jours plus tard, ce 1er août, Jeremstar a de nouveau frôlé la mort, explique-t-il sur Snapchat où il est particulièrement actif. "Il vient encore de nous arriver un truc de dingue, mais c’est pas possible ! On vient d’avoir un accident de voiture ! J’ai encore cru voir ma vie défiler", explique-t-il, l’air particulièrement paniqué.

"Je suis désolé, je tremble encore, je vous filme la réalité, je ne sais pas ce qui nous poursuit, qui nous jette le mauvais œil, mais ça vient de me choquer énormément, on vient d’avoir un énorme accident en voiture. Je vous montre, tout est défoncé, c’est allé super vite, tous les airbags sont sortis. Franchement, ça commence à me faire peur ce mauvais sort qui s’acharne (…) Heureusement qu’on était attachés et dieu merci que je mets toujours ma ceinture parce que là, ça nous a sauvés. J’ai vu que ça fumait, je me suis dit qu’il fallait ouvrir les portes, et elles étaient bloquées", explique le blogueur avant de fondre en larmes, pris par l’émotion des derniers évènements tragiques auxquels il a dû faire face.