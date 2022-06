"Je suis dévastée": Amber Heard dit sa déception après le verdict de son procès contre Johnny Depp

L'actrice américaine Amber Heard, "dévastée" par le verdict en sa défaveur rendu mercredi à l'issue du procès qui l'a opposée à son ex-mari Johnny Depp pour diffamation, a dit dans un communiqué sa "déception inexprimable".



"Je suis dévastée par le fait que la montagne de preuves n'ait pas été suffisante pour faire face au pouvoir, à l'influence et à l'ascendant bien plus importants de mon ex-mari", a-t-elle déclaré peu après la lecture du verdict dans un tribunal de Virginie.



"Je suis encore plus déçue par ce que ce verdict signifie pour les autres femmes. C'est un revers. Cela remet en cause l'idée que la violence envers les femmes doit être prise au sérieux", a-t-elle dit.