"Je suis écœuré!": cet événement qui fait totalement sortir Pierre-Jean Chalençon de ses gonds

On connaît le caractère intense de Pierre-Jean Chalençon et sa capacité à étaler ses émotions sur son compte Twitter. Ce mardi 15 novembre, le célèbre collectionneur d’art s’est exprimé sur une drôle de série qui interpelle les médias. En effet, depuis quelques semaines, de nombreux actes de vandalisme ont été commis à l'encontre d'œuvres d’art prestigieuses par des militants écologistes dans des musées. En Australie, par exemple, la sérigraphie Campbell’s Soup d’Andy Warhol a été aspergée de peinture tandis que les Tournesols de Van Gogh ont été recouverts de soupe à la tomate à Londres...

Une manière particulière pour les écolos de faire passer leurs messages et qui ne convainc pas tout le monde… Notamment Pierre-Jean Chalençon, donc.

Le dernier acte de vandalisme en date est l’œuvre du peintre Gustave Klim intitulée La Mort et la vie qui s’est vu aspergée de peinture noire au musée Leopold à Vienne. Un événement qui a définitivement fait sortir Pierre-Jean Chalençon de ses gonds. "Franchement!! C’est une abomination!!!", écrit-il sur son compte Twitter. "Le monde part en vrille !! Des malades… Je suis écœuré!!", déplore ensuite Pierre-Jean Chalençon avant d'apostropher: "Il faut prendre des mesures et rapidement !!!". Une corde sensible a été touchée.