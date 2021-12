"Je suis en kiff sur une femme en couple depuis 9 ans": Tayc serait-il amoureux de Fauve Hautot? (vidéo)

Depuis la victoire de Tayc et Fauve Hautot dans l'émission "Danse avec les Stars", les internautes s'imaginent que les deux compères forment un couple. La danseuse professionnelle a pourtant déjà tenté de dissiper ces rumeurs il y a quelques semaines. "Les gens parlent, tant mieux pour eux. Je sais qui je suis, je sais où je suis et je suis si calme dans ma vie que tout cela me dépasse un peu… Ça me fait assez marrer d’ailleurs, que l’on me dise excédée par lui et peu de temps après que l’on nous soupçonne d’être en couple. L’amitié homme-femme, ça existe", avait-elle déclaré à nos confrères de Télé Loisir. Par ailleurs, la jeune femme de 35 ans est en couple depuis 2012 avec le photographe Jules Renault.

Pourtant, l'interprète de "Le temps" vient de relancer les rumeurs en postant une vidéo sur TikTok. Sur celle-ci, on peut voir Tayc danser sur "Insane" de Summer Walker. En légende, on peut lire ceci: "Je suis en kiff sur une femme depuis 9 ans. Il m'arrive quoi..." Il y a même ajouté: "Deux, trois pas de samba et je suis devenu bête". Pour les fans de Tayc, il n'y a plus de doutes, c'est de la danseuse professionnelle qu'il parle.