"Je suis la victime de Depardieu": l'actrice Charlotte Arnould accuse l'acteur de l'avoir violée en 2018

La victime présumée de Gérard Depardieu sort du silence. Sur Twitter, Charlotte Arnould explique qu'elle a été violée par l'acteur en août 2018.

En août 2018, une plainte pour viol avait été déposée à l'encontre de Gérard Depardieu. L'acteur ni en bloc les accusations dont il fait l'objet. Hier, sa victime présumée est sortie du silence sur Twitter. "Je suis la victime de Depardieu. Ça fait un an pile qu’il est mis en examen. Je ne peux plus me taire…", écrit Charlotte Arnould, actrice sur son compte Twitter.

Ce jeudi 16 décembre, elle révèle ainsi qu'elle était la victime présumée des viols de Gérard Depardieu et l'autrice de la plainte. L'acteur l'aurait agressée à deux reprises, les 7 et 13 août 2018, dans son hôtel particulier, à Paris. Quelques jours plus tard, Charlotte Arnould portait plainte.

J'ai besoin de vivre dans la vérité

Elle écrit sur Twitter: "Aujourd'hui, j'ai besoin de vivre dans la vérité. Je vis cachée et dans le silence. Ce n'est plus supportable. J'ai besoin de m'exprimer. J'ai été violée par Gérard Depardieu en août 2018. Cela fait un an qu'il est mis en examen. Il travaille pendant que je passe mon temps à survivre. Cette vie m'échappe depuis 3 ans et j'ai envie de vivre sans me renier. Cette prise de parole risque d'être une immense secousse dans ma vie, je n'y gagne strictement rien si ce n'est l'espoir de regagner mon intégrité. J'aurais peut-être dû attendre, passer par un média, faire ça 'dans l'ordre', faire ça 'bien', mais continuer à me taire, c'est m'enterrer vivante".

À l'époque, Gérard Depardieu avait été entendu par la police. L'affaire avait été classée sans suite par le Parquet de Paris après 9 mois d'enquête. Les policiers avaient analysé plusieurs caméras de vidéosurveillance de l'hôtel particulier de l'acteur. Les vidéos avaient permis de voir ce qu'il s'était passé dans le salon, mais pas dans la chambre. Le Parisien explique: "On y voit, lors de la première rencontre, les deux comédiens discuter, puis le célèbre acteur pratiquer une pénétration digitale à la jeune actrice, avant qu'ils ne montent à l'étage l'un après l'autre, où aucune caméra n'est installée".