"Je suis mort avec lui": les mots bouleversants de Patrick Sébastien à propos de son fils décédé à 19 ans (vidéo)

Ce dimanche, Patrick Sébastien était invité dans Sept à huit. L’ex-animateur s’est confié à Audrey Crespo-Mara. Il a parlé de son fils, décédé à 19 ans. C’est en 1990 que Sébastien a perdu la vie dans un accident de moto. "Je suis mort avec lui", confie Patrick Sébastien.



"C’était la nuit, c’était l’été, il roulait vite. Et puis voilà, ça fait partie de ma vie. On a ça tatoué tous les jours. Il n’y a pas un jour où je ne pense pas à mon fils", ajoute-t-il.



"On coule ou on continue à vivre. Et on est obligé de continuer à vivre pour les autres enfants. C’est même pas du courage, c’est de la survie."