"Je suis traumatisée": EnjoyPhoenix doit être secourue sur une piste de ski

Les vacances au ski ont débuté par une drôle de mésaventure pour la Youtubeuse EnjoyPhoenix. Dans une story Instagram, la jeune femme a raconté ce qui lui était arrivé. "Je suis traumatisée", a-t-elle d'abord déclaré. Alors que la journée devait être un moment de détente, la Youtubeuse a enchainé les chutes sur la piste de ski. "Après m'être mangée la gueule une quarantaine de fois sur la piste bleue", peut-on ainsi lire en légende sur l'une de ses photos. Sur les images, on la voit par terre, en train d'avancer sur les fesses s'aidant de ses mains.

Sur les photos suivantes, on découvre que la jeune femme s'est retrouvée coincée par la nuit. "On s'est fait surprendre par la nuit qui est arrivée ultra vite", écrit-elle. Des images où la voit toujours par terre en train de descendre la piste sur les fesses. "Voilà comment on a terminé l’après-midi, parce que je me suis éclatée les genoux et que je savais plus descendre dans le noir avec mon niveau de moule", a-t-elle expliqué. EnjoyPhoenix finira par être secourue et ramenée par un pisteur. "Les pisteurs fermaient la piste quand ils nous ont trouvés en train de faire du chasse-neige pour descendre, donc j’ai fini en luge", poursuit-elle.

Une expérience qui ne l'a visiblement pas découragé. Dans sa story du 28 décembre, elle a réhaussé ses skis pour descendre les pistes sous la tempête.