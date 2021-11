"Je trouve ça fascinant": Adele très surprise par les commentaires sur sa perte de poids (vidéo)

Éloignée des médias depuis 5 ans, Adele est réapparue avec un physique qu’on ne lui connaissait pas : elle a perdu 45 kilos en deux ans. Suite à son divorce, la chanteuse est devenue accro au sport pour combattre son anxiété. Cette perte de poids n’était pas un objectif en soi, mais a découlé de cette activité physique accrue.

Cette transformation physique a suscité de très nombreux commentaires. Invitée de la matinale de France Inter ce jeudi 18 novembre, la star britannique a évoqué le sujet : "Je trouve fascinant que les gens soient aussi obsédés par le corps des autres (...) On parle de mon corps depuis mon premier album, c'est comme ça".



Chanteuse hors-pair, Adele adore pratiquer son art mais se passerait visiblement bien de certains à-côtés, comme la célébrité. "J'aime être chanteuse. Mais le côté célébrité, je déteste ça. Je pense juste que c'est bizarre. Ce n'est pas normal. Mais je sais aussi que ça va avec mon activité de chanteuse. Donc, j’essaie d'obtenir un équilibre, je pense que plus je le fais et plus je vieillis, plus j'arrive à avoir un meilleur équilibre. Mais vous savez, je préfèrerais être célèbre pour ma musique et ne pas être célèbre pour quoi que ce soit qui a à voir avec ma vie."