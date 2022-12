"Je vais être papa!": Roberto Bellarosa est de retour, avec de bonnes nouvelles

Le gagnant de The Voice 2012 était l'invité du RTL Info avec vous ce vendredi. Roberto Bellarosa annonce son grand retour avec un nouveau single.

Présent sur le plateau du RTL Info 13H ce vendredi, Roberto Bellarosa a annoncé plusieurs bonnes nouvelles. La première: en juin prochain, le jeune homme de 27 ans va être papa. "On vient d'apprendre qu'on allait avoir un enfant. C'est tout nouveau pour nous, je suis très fièr." Mais si le représentant belge de l'Eurovision 2013 est sur le plateau, c'est aussi pour parler de son retour à la musique.

La sortie d'un nouveau single À zéro et l'annonce d'un nouvel album. "L'album est terminé, j'en suis hyper content, c'est le plus abouti." Un album qui devrait sortir… l'été prochain. En même temps que le nouveau-né. "Ce seront mes deux bébés." Roberto Bellarosa se dit fier d'avoir réussi à faire passer des messages forts dans ses nouvelles chansons et un en particulier. "Le prochain single qui sortira à la St Valentin est dédié à ma femme", raconte le chanteur des étoiles dans les yeux.

Un nouveau single donc pour patienter jusqu'à l'été prochain avec un album complétement auto-produit.