Les images du cheval Saint Boy malmené durant l’épreuve d’équitation du pentathlon moderne aux Jeux Olympiques de Tokyo, le 6 août dernier, se sont propagées à une vitesse fulgurante sur les réseaux sociaux. Cette histoire, qui n’a décidément pas fini de faire parler d’elle, a fait polémique un peu partout créant l’indignation des internautes.

Après l’exclusion de l’entraîneuse d’Annika Schleu pour son coup poing envers l’animal et la plainte déposée par une Association allemande de protection des animaux pour "cruauté envers les animaux" et "complicité de cruauté envers les animaux", voilà qu’un nouveau rebondissement apparaît dans cette affaire. Une célèbre actrice a en effet proposé de racheter Saint Boy, pour "lui montrer la vie qu’il devrait avoir."

C'est une représentation dégoûtante, sans classe et abusive de notre sport à bien des égards

L’actrice en question ? Kaley Cuoco qui a joué dans la série américaine "The Big Bang Theory" (Penny). C’est dans une story Instagram que l’actrice a fait part de sa volonté de racheter le cheval. "Donnez votre prix", a-t-elle écrit sur le réseau social, après avoir estimé que la cavalière et sa coach faisaient honte au sport. "Je sens que c'est mon devoir et mon cœur de commenter cette disgrâce. Ce n'est pas du saut d'obstacles olympique. C'est une représentation dégoûtante, sans classe et abusive de notre sport à bien des égards. Cette cavalière et son entraîneuse devrait avoir honte d’elles-mêmes", a écrit Kaley Cuoco.

Ses propos ne sont pas passés inaperçus puisque de nombreux médias les ont relayés. Ses paroles ont aussi suscité de vives réactions de la part des internautes, la félicitant pour sa proposition. Proposition qui était par ailleurs très sérieuse, l’actrice l’a confirmé : "Ce n’est pas une plaisanterie". En vraie passionnée d’équitation et cavalière elle-même, nul doute que Kaley Cuoco saura comment choyer l’animal si elle venait à l’acquérir. Affaire à suivre donc…